Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0516
  • 6,5876
  • 304.376
  • 120049
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Airbus'ın yeni fütüristik uçağı

Airbus'ın yeni fütüristik uçağı

Airbus'ın yeni fütüristik uçağı

Fransa merkezli Airbus yakıt tüketimini yüzde 20 oranında azaltabileceğini söylediği fütürist uçak tasarımını tanıttı.

Airbus birleşik kanat yapısına sahip MAVERIC modelinin tasarımını bu hafta Singapur Havacılık Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkardı. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, tanıtılan tasarımı 2 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğinde. Airbus tasarımın mevcut dar gövdeli uçaklara kıyasla yakıt tüketimini yüzde 20’ye kadar azaltma potansiyeli olduğunu söylüyor. Ancak şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu modeli yakın zamanda göklerde göremeyeceğiz. Zira şirket uçuş testlerinin sürdüğünü ve bu sene de devam edeceğini açıkladı.


Cem-Serenay aşkına bir yorum da Ahu Yağtu'dan
Annesinden sonra Deren'in de aşkta yüzü gülmedi
O dava sonuçlandı! Seda Sayan'a büyük şok
Aşk bombası patladı! O fotoğraf ikiliyi ele verdi
Fahriye Evcen'in acı günü!

Lüks Araca Defalarca Çarptı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

"Hayalet Şehir" için tarihi adım atıldı! İşte son durum...

Küçük kız taşa dönüşmeye başladı