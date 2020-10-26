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26 Ekim 2020 Pazartesi 20:28 | Son Güncelleme:

Afrin'de bomba yüklü motosikletle terör saldırısı

Afrin'de bomba yüklü motosikletle terör saldırısı
AA

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yükle motosikletin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 10'a yükseldi.

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Yaralananlar tedavi için sağlık merkezlerine sevk edildi.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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