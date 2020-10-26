Afrikalı adamdan Louvre Müzesi'nde eylem: Fransızların Afrika'dan çaldığı eserleri geri almaya geldim

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi ilginç bir eyleme sahne oldu. Afrikalı adam, müzedeki bir heykeli eline alarak, "Fransızların Afrika'dan çaldığı eserleri geri almaya geldiğini" söyledi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Paris'teki ünlü Louvre Müzesi perşembe günü ilginç bir eyleme sahne oldu.

Afrikalı bir adam, müzede sergilenen ahşap bir heykeli yerinden söktü, eline alarak yürümeye başladı.

"SÖMÜRGECİLER TARAFINDAN BİZDEN ÇALINANLARI ALMAYA GELDİM"

Sömürge döneminde Afrika'dan çalınan eserlerin iade edilmesi için, Fransa'ya çağrı yaparak, "Sömürgeciler tarafından bizden çalınan, yağmalanan her şeyi, tüm Afrika adına, vatanı için öldürülenler ve aşağılananlar adına, geri almak için buraya geldim" dedi.

Elindeki heykelle dışarıya çıkmaya çalışan adam, ziyaretçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olay anı sosyal medyada paylaşıldı.

FRANSA'DA AFRİKA'YA AİT 90 BİN TARİHİ PARÇA BULUNUYOR

Fransa Parlamentosu, 2 hafta önce ülkede bulunan Senegal ve Benin'e ait tarihi eserlerin asıl sahiplerine iade edilmesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Başkent Paris'teki Quai Branly-Jacques Chiracm Müzesi'nde Afrika'dan ülkeye taşınan 70 bin civarında eser sergileniyor. Ülke genelinde ise Afrika'ya ait en az 90 bin tarihi parçanın olduğu biliniyor.