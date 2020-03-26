Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 72'yi buldu

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün 46 ülkeye yayıldığı kaydedildi.

Vaka sayısının kıta genelinde 2 bin 746’ya çıktığı belirtilen açıklamada, en fazla vakanın Kuzey ve Güney Afrika ülkelerinde görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 210 olduğu aktarıldı.

Kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Burkina Faso ve Senegal olarak sıralandı.

AA