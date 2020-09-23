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23 Eylül 2020 Çarşamba 00:39 | Son Güncelleme:

Afrika Birliğinden dünyaya "faizleri askıya alın" çağrısı

Afrika Birliğinden dünyaya "faizleri askıya alın" çağrısı
AA

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle dünyaya faiz ödemelerini askıya alma çağrısı yaptı.

Ramaphosa, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna gönderdiği görüntülü mesajında, salgının yarattığı krizin 1945 yılında görülen krizle benzerlik gösterdiğini bu nedenle küresel iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Afrika'nın virüse karşı "hızlı ve etkili" bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren Ramaphosa, kıtanın ekonomide görülen olumsuz etkileri atlatabilmek için dünyanın geri kalanından destek istediğini belirtti.

Ramaphosa, Sudan ve Zimbabve gibi ülkelere uygulanan yaptırımların da kaldırılmasını isteyerek, "Afrika ülkelerinin dış borçlarının ve kamu borçlarının, faiz ödemelerinin askıya alınması çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Cyril Ramaphosa ayrıca, kıtanın salgınla mücadele için yaptığı harcamalar nedeniyle kalkınma hedeflerinden uzaklaştığına dikkati çekti.

Konuşmasının büyük bölümünü 2020 yılında dünya gündeminde geniş yer bulan ırkçılık meselesine ayıran Ramaphosa, her türlü ırkçılığa karşı kişi, kurum ya da şirket ayırmaksızın hızlı şekilde harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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