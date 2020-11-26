Afganistanlı sivillerin öldürülmesiyle ilgili 10 Avustralyalı asker ordudan ihraç edildi

Afganistan'da geçtiğimiz günlerde 39 sivil, Avustralyalı askerler tarafından kasten öldürülmüştü. Söz konusu olayın ardından Avustralya ordusundan 10 askerin ihraç edildiği bildirildi.

Yeni Şafak'ın Avustralya kamu yayın kuruluşu ABC'den aktardığı habere göre, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili öldürdüğünü itiraf ederek, "Afganistan halkından, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için kayıtsız şartsız özür dilerim" demişti.

İHRAÇ EDİLENLER OLAYA KARIŞAN ASKERLER DEĞİL

Avustralya kamu yayın kuruluşu ABC, ismini gizli tuttuğu 10 askere, görevden alınacaklarına dair resmi yazı gönderildiğini aktardı.

Haberde, askerlerin, tanık veya aracı olduğu, sivillerin ölümüne karışan ve cezai suçlamaya muhatap olacak 19 askerden biri olmadıkları belirtildi.