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  • Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bombalı saldırı: Bir kişi öldü
31 Aralık 2020 Perşembe 13:46 | Son Güncelleme:

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bombalı saldırı: Bir kişi öldü

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bombalı saldırı: Bir kişi öldü
AA

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını söyledi.

Hogyani, patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de de sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı.

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