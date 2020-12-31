Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bombalı saldırı: Bir kişi öldü

Afganistan'ın Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını söyledi.

Hogyani, patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de de sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı.