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28 Eylül 2020 Pazartesi 17:54 | Son Güncelleme:

Afganistan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Afganistan'dan Azerbaycan'a destek mesajı
AA

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan hükümeti ve halkının Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması çabalarına destek verdiklerini açıklayarak krizin barışçıl yoldan çözülmesi için çağrıda bulundu.

Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, işgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarla ilgili Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.

AA'da yer alan habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede devam eden şiddetli çatışmalardan dolayı endişe duyulduğu kaydedildi.

Dağlık Karabağ'ın uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanındığı ifade edilen açıklamada, Afganistan'ın Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulmasını istediği aktarıldı.

Açıklamada, Dağlık Karabağ'da uzun süredir devam eden krizin barışçıl yoldan çözülmesi çağrısında bulunuldu.

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