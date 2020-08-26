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  3. Afganistan'daki sel felaketinde bilanço artıyor: 70 ölü
26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:58 | Son Güncelleme:

Afganistan'daki sel felaketinde bilanço artıyor: 70 ölü

Afganistan'daki sel felaketinde bilanço artıyor: 70 ölü
AA

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 70 kişi öldü.

Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı selde 70 kişi hayatını kaybetti.  Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sellere neden olduğunu söyledi.

Seller nedeniyle şimdiye kadar 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 100 kişinin de yaralandığını belirtti.

Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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