Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7749
  • 6,4324
  • 277.268
  • 100665
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afganistan'daki saldırıda emniyet müdürü hedef alındı

Afganistan'daki saldırıda emniyet müdürü hedef alındı

Afganistan'daki saldırıda emniyet müdürü hedef alındı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Badgis vilayeti Emniyet Müdürü Şerifullah Çemtu'nun uğradığı silahlı saldırıda öldüğü bildirildi.

 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Badgis vilayeti Emniyet Müdürü Çemtu'nun, Kabil'in 5. Bölgesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti. Saldırı sonucu Çemtu'nun yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Saldırıyı Taliban üstlendi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı
22 bin TL kira fazla geldi
Sinem Kobal'dan 'aşk' paylaşımı!
Serdar Ortaç'tan manidar paylaşım
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
<p>Firari FETÖ’cülere ekranlarını açan CNN, bu kez de FETÖ´cü Enes Kanter’i konuk etti. <br />  <br

FETÖ´cü Enes Kanter´den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İspanya'da Franco'nun mezar yeri değiştiriliyor