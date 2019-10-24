Afganistan'daki saldırıda emniyet müdürü hedef alındı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Badgis vilayeti Emniyet Müdürü Çemtu'nun, Kabil'in 5. Bölgesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti. Saldırı sonucu Çemtu'nun yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Saldırıyı Taliban üstlendi.