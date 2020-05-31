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  3. Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba 2 çobanı hayattan kopardı
31 Mayıs 2020 Pazar 17:56 | Son Güncelleme:

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba 2 çobanı hayattan kopardı

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba 2 çobanı hayattan kopardı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çoban hayatını kaybetti.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Kohistan ilçesinin Buzkaş köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çobanların bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Patlamada 2 çobanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.

AA


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