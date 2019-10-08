Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8181
  • 6,3956
  • 278.468
  • 101452
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı

Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı

Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir sınıfta düzenlenen bombalı saldırıda 19 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesine ait sınıfa yerleştirilen bombanın, öğrencilerin eğitim gördüğü sırada patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda 19 öğrencinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Gazne Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuktan sonra şimdi de...
Sular durulmuyor! Bir hamle de Yaşar İpek'ten
Meryem Uzerli'den Netflix sürprizi
Telefonunu unutunca aşk ortaya çıktı
Taner Ölmez 'Mucize Doktor'dan bölüm başına ne kadar kazanıyor?
<p>Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik t

Başkan Erdoğan´dan Fırat´ın doğusuna operasyon mesajı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp'ın 'karanlık mod'u göründü

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı