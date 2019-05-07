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  3. Afganistan'da Taliban sivilleri hedef aldı: 14 ölü

Afganistan'da Taliban sivilleri hedef aldı: 14 ölü

Afganistan'da Taliban sivilleri hedef aldı: 14 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Farsi ilçesinde 14 sivili öldürdüğü bildirildi.

Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Farsi ilçesinin Berpol köyünde, hükümet güçlerine destek verdiği gerekçesiyle 14 sivili öldürdüğünü belirtti.

Amarhil ayrıca, militanların bazı sivillerin evlerini ateşe verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

(AA)

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