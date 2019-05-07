Afganistan'da Taliban sivilleri hedef aldı: 14 ölü

Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Farsi ilçesinin Berpol köyünde, hükümet güçlerine destek verdiği gerekçesiyle 14 sivili öldürdüğünü belirtti.

Amarhil ayrıca, militanların bazı sivillerin evlerini ateşe verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

(AA)