Afganistan'da Taliban saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Badgis Valisi Abdul Gafur Malikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bala Murgab'daki askeri karakola saldırması sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırıda 4 askerin yaralandığını da belirten Malikzey, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın öldürüldüğü bilgisini verdi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 askerin öldüğü iddia edildi.

(AA)