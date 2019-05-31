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31 Mayıs 2019 Cuma 10:54 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:54

Afganistan'da Taliban saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da Taliban saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Badgis Valisi Abdul Gafur Malikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bala Murgab'daki askeri karakola saldırması sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırıda 4 askerin yaralandığını da belirten Malikzey, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın öldürüldüğü bilgisini verdi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 askerin öldüğü iddia edildi.

(AA)

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