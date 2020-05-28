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  3. Afganistan'da Taliban saldırısı sonucu 7 asker yaşamını yitirdi
28 Mayıs 2020 Perşembe 11:31 | Son Güncelleme:

Afganistan'da Taliban saldırısı sonucu 7 asker yaşamını yitirdi

Afganistan'da Taliban saldırısı sonucu 7 asker yaşamını yitirdi

Afganistan'da Taliban militanlarının Ramazan Bayramı'nda karşılıklı ilan edilen ateşkes sonrası düzenlediği ilk saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.

Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Pervan'ın Siyahgird ilçesinin Anten köyündeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Ateşkes sonra yapılan ilk saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını ifade eden Şahkar, iki askerin de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.

Şahkar, çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

AA


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