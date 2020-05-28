28 Mayıs 2020 Perşembe 11:31 | Son Güncelleme:
Afganistan'da Taliban saldırısı sonucu 7 asker yaşamını yitirdi
Afganistan'da Taliban militanlarının Ramazan Bayramı'nda karşılıklı ilan edilen ateşkes sonrası düzenlediği ilk saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.
Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Pervan'ın Siyahgird ilçesinin Anten köyündeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Ateşkes sonra yapılan ilk saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını ifade eden Şahkar, iki askerin de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.
Şahkar, çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.
AA