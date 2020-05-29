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  3. Afganistan'da Taliban saldırısı: Çok sayıda asker öldü
29 Mayıs 2020 Cuma 09:57 | Son Güncelleme:

Afganistan'da Taliban saldırısı: Çok sayıda asker öldü

Afganistan'da Taliban saldırısı: Çok sayıda asker öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde sınır birlikleri karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Paktiya'nın Dand-i Patan ilçesindeki sınır karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, saldırıda 14 askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

(AA)


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