Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9577
  • 6,6843
  • 291.107
  • 115320
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bilçirag'daki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yuriş, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Yuriş, saldırının ardından devam eden çatışmada 3 militanın öldürüldüğünü, 4 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

AA

 


Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Hamile olduğu iddia edilen Sıla'dan manidar paylaşım
100 bin gülle evlilik teklifi
Ünlü oyuncu aşkını böyle ilan etti!
Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda

400´den Fazla Koyununu Askeri Düzende Yürüttü!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tarihi eser fışkırdı! O yol puzzle gibi birleştirilecek

Erzincan'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı! Çok sayıda yaralı var