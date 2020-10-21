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  • Afganistan'da Taliban ile çatışma: Emniyet amiri öldü
21 Ekim 2020 Çarşamba 10:10 | Son Güncelleme:

Afganistan'da Taliban ile çatışma: Emniyet amiri öldü

Afganistan'da Taliban ile çatışma: Emniyet amiri öldü
AA

Afganistan'da Tahar vilayeti Emniyet Amiri Durandiş ve bazı korumaları Taliban ile çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Baharak ilçesinde Taliban ile çıkan çatışmada Tahar vilayeti Emniyet Amiri Raz Muhammed Durandiş hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, dün gece Baharak ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Esir, çatışmada Tahar Emniyet Amiri Durandiş ile bazı korumalarının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Militanların da ağır kayıp verdiğini aktaran Esir, takviye birliklerin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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