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Afganistan'da polis karakoluna saldırı: 2 ölü

Afganistan'da polis karakoluna saldırı: 2 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çahar Bulak ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çahar Bulak'ın Sabzi Kar bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Adil, bir polisin de yaralandığını söyledi.

Adil, saldırı sonucu polis karakolunun Taliban kontrolüne geçtiğini vurguladı.

(AA)

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