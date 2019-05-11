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Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Navemiş ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivilin öldüğü bildirildi.

Navemiş İlçe Kaymakamı Hacı Bal Han, basına yaptığı açıklamada, ilçe merkezine yakın bir bölgede yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını belirtti.

Patlamada 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, 3 sivilin de yaralandığını söyledi.

Han, bombanın, Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiğini kaydetti.

AA

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