Afganistan'da patlama: 8 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Navemiş ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivilin öldüğü bildirildi.
Navemiş İlçe Kaymakamı Hacı Bal Han, basına yaptığı açıklamada, ilçe merkezine yakın bir bölgede yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını belirtti. Patlamada 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, 3 sivilin de yaralandığını söyledi.
Han, bombanın, Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiğini kaydetti.
(AA)