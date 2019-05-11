Afganistan'da patlama: 8 kişi hayatını kaybetti

Navemiş İlçe Kaymakamı Hacı Bal Han, basına yaptığı açıklamada, ilçe merkezine yakın bir bölgede yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını belirtti. Patlamada 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, 3 sivilin de yaralandığını söyledi.

Han, bombanın, Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiğini kaydetti.

(AA)