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  3. Afganistan'da meydana gelen patlamada 4 çocuk öldü

Afganistan'da meydana gelen patlamada 4 çocuk öldü

Afganistan'da meydana gelen patlamada 4 çocuk öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde meydana gelen patlamada 4 çocuğun öldüğü bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Abad'ın Çarşangu köyünde boş bir araziye yerleştirilen bombanın, çocukların koyun otlattığı sırada patladığını belirtti.

Yuriş, patlamada 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 5 çocuğun da ağır yaralandığını ifade ederek, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. 

(AA)

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