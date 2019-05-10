Afganistan'da meydana gelen patlamada 4 çocuk öldü

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Abad'ın Çarşangu köyünde boş bir araziye yerleştirilen bombanın, çocukların koyun otlattığı sırada patladığını belirtti.

Yuriş, patlamada 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 5 çocuğun da ağır yaralandığını ifade ederek, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

(AA)