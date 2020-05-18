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  3. Afganistan'da istihbarat binasına bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü

Afganistan'da istihbarat binasına bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü

Afganistan'da istihbarat binasına bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki istihbarat binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadeh, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla, Gazne merkezindeki istihbarat binasını hedef aldığını söyledi.

Cumazadeh, saldırıda 7 istihbaratçının yaşamını yitirdiğini, 40'ının da yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Cumazadeh, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.


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