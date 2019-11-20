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Afganistan'da iki ABD askeri öldü

Afganistan'da iki ABD askeri öldü

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'da iki ABD askerinin helikopter kazasında öldüğü belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, ilk raporlara göre kazanın düşman saldırısından kaynaklanmadığı ifade edildi.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD ordusu yaptığı açıklamada, Çarşamba günü iki ABD askerinin Afganistan'da helikopter kazasında öldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kaza hakkında soruşturma başlatıldı, ilk gelen raporlara göre düşman saldırısından kaynaklı bir kaza gözükmiyor." ifadelerine yer verildi.

Afganistan Talibanı ise yaptığı açıklamada ABD askerlerinin ölümünü üstlenerek, "ABD helikopteri Sarkar'ın Pangram bölgesinde Taliban tarafından vuruldu ve tamamen yok edildi." dedi.

Afganistan Savnuma Bakanlığı Sözcüsü ise, "Helikopter kazasında düşman ateşi olmadı ve kazada Afgan güçleri yaralanmadı." ifadelerine yer verdi.


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