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  3. Afganistan'da feci patlama! Çok sayıda ölü var
02 Haziran 2020 Salı 11:05 | Son Güncelleme:

Afganistan'da feci patlama! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da feci patlama! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, Han Abad'ın Cengelbaşi köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Muradi, patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin de yaralandığını belirtti.

Muradi, bombanın bölgeye Taliban militanlarınca yerleştirildiğini kaydetti.


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