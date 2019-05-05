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  3. Afganistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı: 13 polis öldü, 55 kişi yaralandı

Afganistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı: 13 polis öldü, 55 kişi yaralandı

Afganistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı: 13 polis öldü, 55 kişi yaralandı

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayeti Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlenen saldırıda 13 polis hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

 İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir saldırganın, emniyet müdürlüğü binasının girişinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığı, diğer silahlı 7 saldırganın ise binaya girerek çatışmaya başladığı belirtildi. Saldırıda 13 polisin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 35 polis ile 20 sivilin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, saatler süren çatışma sonucu 7 saldırganın etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

AA

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