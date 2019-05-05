Afganistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı: 13 polis öldü, 55 kişi yaralandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir saldırganın, emniyet müdürlüğü binasının girişinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığı, diğer silahlı 7 saldırganın ise binaya girerek çatışmaya başladığı belirtildi. Saldırıda 13 polisin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 35 polis ile 20 sivilin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, saatler süren çatışma sonucu 7 saldırganın etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

AA