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  3. Afganistan'da düğüne el bombası atıldı: 20 yaralı

Afganistan'da düğüne el bombası atıldı: 20 yaralı

Afganistan'da düğüne el bombası atıldı: 20 yaralı

Afganistan'ın Host vilayetinin Ali Şir ilçesinde bir düğüne el bombası atılması sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Host Valiliği sözcüsü Talib Mangal, basına yaptığı açıklamada, Ali Şir ilçesinin Varis köyünde çok sayıda davetlinin katıldığı bir düğüne el bombası atıldığını belirtti.

Saldırıda 20 sivilin yaralandığını kaydeden Mangal, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Mangal, saldırganların bölgeden kaçtığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA


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