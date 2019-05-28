Afganistan'da çıkan çatışmada 21 kişi öldü

Afganistan'ın Gor Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Firozkoh şehrindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Hatibi, çatışmada her iki tarafın da kayıp verdiğini söyledi.

Gor İl Şura Vekili Abdul Basir Kadiri ise çatışmada 16 sivil ile 5 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kadiri, çatışmada militanların da kayıp verdiğini aktardı.

Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

(AA)