Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afganistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi

Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu camideki 2 kişi yaşamını yitirdi, 20'si de yaralandı.

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi. Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne'nin Hak Gariban bölgesindeki Muhammediye Camisi'nde mihraba yerleştirilen bombanın dün akşam yatsı namazı sırasında patlatıldığı kaydedildi.

Saldırıda, camide bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
John Wick bitti sakallar gitti
<p>İstanbul’da trafikte tek tekerlek üzerinde giderek adeta terör estiren magandalara bir yenisi dah

Siparişleri Tek Teker Üzerinde Böyle Götürdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BAE emirinin oğlunun cenazesinde dikkat çeken detay!

Türk bonservis kralları