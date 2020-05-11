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  3. Afganistan'da camiden çıkan sivillere bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'da camiden çıkan sivillere bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'da camiden çıkan sivillere bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'da terör gruplarının sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Paktiya vilayetinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin, camiden çıkan sivillerin üzerine ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasrat, basına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin Paktiya'nın Dent Patan ilçesinde camiden çıkan sivillerin üzerine ateş açtığını söyledi.

Hasrat, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA


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