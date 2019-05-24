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  3. Afganistan'da camide patlama: İmam hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Afganistan'da camide patlama: İmam hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Afganistan'da camide patlama: İmam hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camide yaşanan patlamada imam hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Başkent Kabil’in 9. bölgesinde bir camiye yerleştirilen bomba patladı. Olayda imam hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Bombanın minbere yerleştirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, imam Maulvi Paihan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan Pakistan'da da benzer bir patlama meydana geldi. Belucistan eyaletinin başkenti Ketta şehrindeki Peştun Abad bölgesinde cuma namazı sırasında Rahmania Camii'nde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

(İHA)

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