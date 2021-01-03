Afganistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa Din Alimleri Konseyi Başkanı Mirveyis Kerimi'nin aracına yerleştirilen bombanın, Kapisa'nın Sayyad Pazarı bölgesinde patlatıldığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını ifade eden Şuriş, yaralılar arasında Kapisa Din Alimleri Konseyi Başkanı Kerimi'nin de bulunduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.