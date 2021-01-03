03 Ocak 2021 Pazar 17:21 | Son Güncelleme:
Afganistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü
AA
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa Din Alimleri Konseyi Başkanı Mirveyis Kerimi'nin aracına yerleştirilen bombanın, Kapisa'nın Sayyad Pazarı bölgesinde patlatıldığını söyledi.
AA'da yer alan habere göre, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını ifade eden Şuriş, yaralılar arasında Kapisa Din Alimleri Konseyi Başkanı Kerimi'nin de bulunduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.