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15 Aralık 2020 Salı 09:55 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bombalı saldırı: Vali yardımcısı öldü

Afganistan'da bombalı saldırı: Vali yardımcısı öldü

Afganistan'da Kabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Vali Yardımcısı Mahbubullah Muhibbi, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Mikroreyan 4 bölgesinde Vali Yardımcısı Muhibbi'nin makam aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda Muhibbi ile sekreterinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, iki korumanın da yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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