Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Ube ilçesinde meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ube ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe kaymakamı Rahimuddin Serverzey'in içinde bulunduğu makam aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 3'ü ağır 21 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(AA)