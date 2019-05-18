Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ube ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe kaymakamı Rahimuddin Serverzey'in içinde bulunduğu makam aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 3'ü ağır 21 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(AA)