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  3. Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde bir dükkana yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Bilçirag'ın merkezindeki bir dükkana yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin dükkana alışveriş yapmak için girdiği sırada patlatıldığını kaydetti. Yetkililer, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 sivil ile 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

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