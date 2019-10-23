Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü

Emniyet yetkilileri, Bilçirag'ın merkezindeki bir dükkana yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin dükkana alışveriş yapmak için girdiği sırada patlatıldığını kaydetti. Yetkililer, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 sivil ile 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA