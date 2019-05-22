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  3. Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Gazne vilayetinde bomba yüklü zırhlı araçla düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 saldırganın içinde bulunduğu bomba yüklü aracın, Gazne kent merkezi girişinde infilak etmesi sonucu 2 polis ile bir çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda 5 sivilin yaralandığını ifade eden Rahimi, patlama sonucu araçtaki 4 saldırganın da öldüğünü belirtti.

Rahimi, saldırganların amaçlarının kent merkezinde saldırı düzenlemek olduğunu ancak hedeflerine ulaşamadıklarını kaydetti.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti. 

(AA)

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