Afganistan'da 4 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Çaparhar ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaparhar'daki DEAŞ'ın sığınağına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda aralarında yabancıların da bulunduğu 4 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, örgüt üyelerinin sığınağı bomba yapımı için kullandığı kaydedildi.

(AA)