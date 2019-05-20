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  3. Afganistan'da 4 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'da 4 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'da 4 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Çaparhar ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Çaparhar ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaparhar'daki DEAŞ'ın sığınağına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda aralarında yabancıların da bulunduğu 4 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, örgüt üyelerinin sığınağı bomba yapımı için kullandığı kaydedildi.

(AA)

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