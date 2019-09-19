ABD ile Afganistan güvenlik güçleri, DEAŞ'ı vuruyoruz deyip çiftçileri bombaladı

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ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin çökmesinin ardından, Afganistan’daki bombalı saldırılar ve hava bombardımanları günbegün artmaya devam ediyor.

El Cezire’de yer alan habere göre, Taliban’ın bir hastaneye düzenlediği bombalı saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kabul hükûmeti ile ABD ordusu ortak bir hava operasyonu düzenledi.

ABD ve Afgan güvenlik kuvvetlerinin Nangarhar bölgesine düzenlediği saldırıda en az 30 sivil hayatını kaybetti, 40’ı ise yaralandı. Söz konusu drone saldırısı ile terör örgütü DEAŞ’ın hedef alındığı, fakat Khongyani bölgesindeki çiftçilerin vurulduğu bildirildi. Afganistan Savunma Bakanlığı saldırıyı doğrularken, kayıplar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçındı.

“DOKUZ CESET TOPLANDI”

Nangarhar yönetiminin sözcülerinden biri olan Attaullah Khogyani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Hükûmet, yaşanan olayı soruşturuyor. Şimdiye dek saldırının düzenlendiği bölgeden 9 ceset toplandı.”

“ÇİFTÇİLERİ VURDULAR”

Bölgenin yaşlılarından biri olan Malik Rahat Gul ise vurulan kişilerin “dinlenmekte olan çiftçiler” olduğunu belirtti.

İHA’da yer alan habere göre ise, Nangarhar İl Şura Vekili Aymal Ömer, “Çiftçiler fıstık hasatlarını toplamaya gitmek için valilikten de izin almıştı ama ne yazık ki saldırıya uğradılar.” sözlerini kullandı.