Afganistan askerlerini taşıyan helikoptere roket saldırısında 4 kişi yaralandı

Ülkenin güneyindeki 215 Mayvand Kolordu Komutanlığının Basın Sorumlusu Navabşah Zadran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan askerlerini taşıyan özel bir şirkete ait Mİ-17 tipi helikoptere Helmand'ın Kacaki ilçesinde iniş yaptığı sırada roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırı sonucu 3 asker ile bir pilotun yaralandığını ifade eden Zadran, helikopterin ağır hasar gördüğünü belirtti.

Helikopterin hangi şirkete ait olduğu belirtilmezken saldırıyı Taliban üstlendi.