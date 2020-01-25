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  3. Afganistan askerlerini taşıyan helikoptere roket saldırısında 4 kişi yaralandı

Afganistan askerlerini taşıyan helikoptere roket saldırısında 4 kişi yaralandı

Afganistan askerlerini taşıyan helikoptere roket saldırısında 4 kişi yaralandı

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Afganistan askerlerini taşıyan helikoptere roket mermisinin isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki 215 Mayvand Kolordu Komutanlığının Basın Sorumlusu Navabşah Zadran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan askerlerini taşıyan özel bir şirkete ait Mİ-17 tipi helikoptere Helmand'ın Kacaki ilçesinde iniş yaptığı sırada roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırı sonucu 3 asker ile bir pilotun yaralandığını ifade eden Zadran, helikopterin ağır hasar gördüğünü belirtti.

Helikopterin hangi şirkete ait olduğu belirtilmezken saldırıyı Taliban üstlendi.  

 


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