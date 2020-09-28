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  • Afd'nin eski sözcüsünden kan donduran sözler: Göçmenleri gaz odalarına sokun ya da vurun
28 Eylül 2020 Pazartesi 15:05 | Son Güncelleme:

Afd'nin eski sözcüsünden kan donduran sözler: Göçmenleri gaz odalarına sokun ya da vurun

Afd'nin eski sözcüsünden kan donduran sözler: Göçmenleri gaz odalarına sokun ya da vurun
AA

Almanya için Alternatif Partisi (AfD)'nin eski basın sözcüsü Christian Lüth'ün, ülkesinde bulunan göçmenlerin gaz odalarına sokulabileceğini ya da vurulabileceğini söylediği iddia edildi.

AfD'nin eski basın sözcüsü Lüth'ün ülkesinde bulunan göçmenlerin gaz odalarına sokulabileceğini ya da vurulabileceğini söylediği iddia edildi.

AA'nın Zeit gazetesine dayandırdığı haberinde, Lüth'ün Lisa Licentia adlı YouTuber ile 23 Şubat'ta bir akşam yemeğinde görüştükleri ve orada göçmenler için ağır ifadeler kullandığı iddia edildi.

"UMRUMDA DEĞİL"

Haberde, Lisa Licentia'nın görüşmede "Daha fazla göçmenin gelmesi sizin çıkarınıza olacakmış gibi geliyor mu?" şeklinde sorusuna Lüth'ün şekilde yanıt verdiği iddia edildi:

"Evet. Çünkü o zaman AfD daha iyi olacak. Yine de hepsini vurabiliriz. Bu hiç sorun değil. Ya da gaz odalarına sokabiliriz ya da ne istersen. Umurumda değil."

"DURUM ÇOCUKLARIMIZ AÇISINDAN ÇOK KÖTÜ"

Görüşmenin görüntülerinin bu akşam Pro 7 televizyonunda gösterileceği ifade edilen haberde, Lüth'ün "Almanya'nın durumu ne kadar kötüye giderse AfD için o kadar iyi olur. Tabii ki durum çocuklarımız açısından çok kötü." dediği aktarıldı.

<p>Kardeşler arasındaki kıskançlıklar, oldukça sık rastlanan ve anne babaları zorlayan durumlardır.

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