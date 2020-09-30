Adım adım azadlık

Pazar günü erken saatlerde işgal altındaki Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ’a yönelik sınırdan alçak saldırılara girişen Ermenistan ordusu bedel ödemeye devam ediyor. Azerbaycan ordusundan yapılan son açıklamalara göre obüs, SİHA ve füze atışlarıyla yok edilen tank ve zırhlı araç sayısı 30’u geçti. Öte yandan yıllardır işgal altındaki Karabağ topraklarında köy, mevzi ve hakim tepeler de geri alınıyor. Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köyleri Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Kelbecer’de önemli ilerleme kaydedildi. Azerbaycan Ordusu, önceki gece boyunca en az 80 Erivan askerinin öldürüldüğünü, Hocavend’deki işgal gücü 3. Martuni Motorlu Piyade alayının darmadağın edildiğini açıkladı.

SİVİL KAYIP 12’YE ÇIKTI

Ermenistan askerlerinin bazı yerlerde zırhlı araçları bırakıp kaçtıkları da görüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dergahlı, Ermenistan’a ait Rus yapımı S-300’lerin çatışma bölgesine doğru yola çıkarıldığını ve imha edileceğini açıkladı. Öte yandan Azerbaycan Başsavcılığı, Ağdam ilinin Karadağlı köyüne Ermenistan güçlerinin top atması sonucu 1 sivilin daha yaşamını yitirdiğini, ölen sivil sayısının 12’ye, yaralı sayısı 35’e çıktığını açıkladı. Ağır silahlarla yapılan saldırılarda 65 konut ve 5 kamu binasının kullanılmaz hale geldiği de duyuruldu. Azerbaycan Haber Ajansı APA, Dağlık Karabağ’da tahliyelerin başladığını duyurdu.

TANKLAR VURULDU

Sınır hattında çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait iki tankın daha nokta atışıyla vurulduğu anlara ait görüntüleri servis etti.

Ağır kayıplar veren Ermeni güçlerin, ölü ve yaralıların tahliyesi için bile araç bulmakta güçlük çektiği belirtildi.

OTOBÜSE SİHA BOMBASI



Ermenistan’a bağlı Vardenis kentinde cephe hattına askeri güç taşıyan bir otobüs Azerbaycan Ordusu’na ait SİHA’lar tarafından vuruldu.

SINIRDA EVLER PERİŞAN



Ermenistan Ordusu, saldırılarını Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu. Çok sayıda eve mermi isabet etti.

YUNANİSTAN DA GERİ DURMAMIŞ



Batı Trakya’da yayın yapan Birlik Gazetesi’nin haberine göre Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan’ın Ermenistan ordusunu eğittiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin (7. Amfibi Bölüğü) ve Ermenistan’ın özel harekat birimlerini “ortak eğitim, mevcut ikili askeri işbirliği” programı çerçevesinde Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı gözetiminde Atina’nın Nea Peramo bölgesindeki askeri kışlada eğitim verdiği ifade edildi.

KİRLİ İTTİFAK ORTAYA ÇIKTI! PKK’DAN ÇETELERE SALDIRI EĞİTİMİ



Ermenistan’ın terör örgütü PKK ile sınırdaki saldırılarda rol alacak çeteleri eğitmeleri için anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Eğitimi temmuz sonunda gelen 300 terörist verdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan’a ait sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar öncesinde Ermenistan’ın, terör örgütü PKK ile bir anlaşma yaptığı belirtiliyor. Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan’a ve Karabağ’a taşındı. Çeteler özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.

ERMENİ GENÇLERE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAKLANDI



Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle sıkıyönetim ilan eden Ermenistan kabinesi, seferberlik listesinde bulunan 18 yaş üstü tüm erkeklerin ülkeyi terk etmelerini öngören kararı kabul etti.

‘FRANSA VE BAE İŞİN ARKASINDA’



Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin “Özellikle Fransa, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını ele geçirmek için büyük çaba harcıyor. Fransa, Türkiye ile pazarlık yapmak için Yunanistan’ı desteklerken aynı zamanda Türkiye’nin dikkatini Kafkasya’ya çevirmek için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile beraber Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırmaya yönlendirdi” dedi.

TÜRKİYE F-16’LARI ÇATIŞMADA YOK



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye ait F-16 savaş uçağının Ermenistan’a ait Su-25 tipi savaş uçağını düşürdüğü iddiası konusunda Rus basınına açıklamalarda bulundu. Söz konusu iddianın yalan olduğunu belirten Aliyev, Ermenistan ile devam eden çatışmalarda Türkiye’nin taraf olmadığını ifade ederek, “Türkiye’nin F-16’ları çatışmalarda yer almıyor” dedi. “Dayanışma ve destekleri için Türk devletine ve halkına minnettarız” diyen Aliyev, “Türkiye bu çatışmaya başka herhangi bir sıfatla katılmıyor” şeklinde konuştu.

ALTUN: ERMENİ İDDİASI YALAN



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Ermenistan iddiasını yalanlayarak “Türk F-16’sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin” açıklaması yaptı.

PAŞİNYAN’LA GÖRÜŞEN PUTİN’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI



Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile dün bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Putin, çatışmalarda ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.