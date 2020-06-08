Adı skandallara karışan İngiltere Prensi ve Epstein arasındaki bağlantı ortaya çıkacak

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve cinsel amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, cezaevinde intihar ederek ölmüştü.

Epstein'in bağlantıları ile ilgili İsrail gizli istihbarat servisi Mossad'dan, devlet başkanlarına kadar uzanan çeşitli iddialar dolaşırken, ABD'de bir mahkeme, İngiltere Prensi Andrew'in de bağlantısının soruşturulmasını istedi.

ABC News'te yer alan habere göre, New York Güney Bölge Mahkemesi Prens Andrew'den, Epstein'in iddia edilen suç ortakları hakkında Birleşik Krallık İçişleri Bürosu'na yapılan Karşılıklı Yasal Yardım talebi yoluyla devam eden ceza soruşturmasında ifade vermesini istedi. The Sun'a göre, geçen ay resmi talepte bulunulmuştu.

İçişleri Bakanlığı ABD mahkemesinin talebini onaylarsa, Prens Andrew bir İngiliz mahkemesinde yemin altında ifade vermek zorunda kalabilir. Öte yandan imzalı bir beyanda bulunmayı veya yemin altında ifade vermeyi reddederse, ABD savcıları, soruları bizzat sormaya zorlayacak bir talepte bulunabilir.

Kraliyet, geçen yıl birçok suçtan yargılanmayı beklerken, hapishanede intihar ettiği söylenen Epstein ile Prens Andrew arasındaki yasa dışı bir ortaklık ya da yanlış eylemi reddediyor.

Ocak ayına kadar, Epstein davasının başsavcısılığını yapan Geoffrey Berman, Prens'in Epstein'ın suç ortaklarına yönelik soruşturmaya yardımcı olamadığını belirterek, 'Prens Andrew işbirliği yapmadı' demişti.

Kraliyet, kasım ayında yapılan bir BBC Newsnight röportajında, Andew'in yasal çerçevede ABD soruşturmasına yardımcı olacağına dair söz vermişti.

KÜÇÜK KIZIN TÜYLER ÜRPERTEN İFADESİ

Prens Andrew, Epstein'la dolaşırken yasadışı bir şeye tanık olmadığını savunsa da, 17 yaşındaki şikayetçi Virginia Roberts Giuffre 3 kez birlikte olduklarını iddia etti. Ayrıca Prens ile Giuffre'nin bir fotoğrafı, sosyal medyayı karıştırmıştı.

Ayrıca Epstein soruşturması kapsamında, 5 kişinin ABD mahkemelerinde Prens hakkında kanıt vermek istediği belirtildi.

Epstein aleyhindeki ceza davası ölümüyle kapansa da, kurbanları milyarderin mal varlığına yönelik tazminat davalarını sürdürüyor.