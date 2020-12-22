AB'ye İngiliz sandviçiyle girmek yasak! İngiltere'den Brexit uyarısı...

29 Mart 2017 tarihinde Birleşik Krallık’ın, Avrupa Konseyine, AB’yi terk etmeyi amaçladığını resmen tebliğ etmesiyle başlayan Brexit sürecinde sona doğru yaklaşılırken İngiltere hükümeti vatandaşları için bir uyarı yazısı yayınladı.

NTV'nin Parisien’den aktardığı habere göre; yayınlanan bildiride, 31 Aralık tarihine kadar AB ile Birleşik Krallık arasında yeni bir ticaret anlaşması yapılamazsa 1 Ocak'tan itibaren AB'ye İngiliz peynirli sandviçiyle girmenin yasaklanacağı belirtildi.

İTHALAT VERGİSİ ÖDENECEK

İngiliz hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, AB yasalarına göre bireylerin Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelere herhangi bir et veya süt ürünü ile girmesine izin verilmeyeceği duyuruldu. Verilen örnekte sandviç örneği ele alınırken eğer sandviçin içerisinde AB’de de bulunan bir yiyecek varsa herhangi bir ücret ödenmeyeceğini belirten hükümet, eğer sandviçin içerisinde AB ülkelerinde olmayan bir ürün bulunursa ürüne ithalat vergisi ödenecek.

Londra'daki Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından detaylandırılan açıklamada, "AB'ye seyahat eden kişiler, kişisel ithal ürünleri için 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak ek kısıtlamaların farkında olmalıdır." denildi.

İNGİLİZ SANDVİÇİYLE AB'YE GİRİLEMEYECEK

Bakanlık, "Bagajınızda, aracınızda veya üzerinizde yasaklanmış eşyalar taşıyorsanız, bunları sınırda veya öncesinde kullanmanız, tüketmeniz veya atmanız gerekecektir. 1 Ocak 2021'den itibaren et veya süt ürünleri (örneğin jambon ve peynirli sandviç) içeren hayvansal ürünleri AB ülkelerine sokamayacaksınız." ifadeleriyle vatandaşlarını uyardı.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.