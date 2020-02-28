Abu Dabi'de iki otele koronavirüs karantinası
BAE resmi haber ajansı WAM, söz konusu otellerin, koronavirüs teşhisi konulan iki İtalyanla etkileşimde bulunulması nedeniyle karantinaya alındığını duyurdu.
BİSİKLET TURU İPTAL EDİLDİ
Öte yandan, Abu Dabi Spor Konseyi tarafından organize edilen "BAE Tur" bisiklet şampiyonasına, İtalyan takım görevlilerinde virüs tespit edilmesi üzerine son verildi.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Çin'in Wuhan kentinden yayılan virüs sebebiyle şimdiye kadar 2 bin 867 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı ise 83 bini aşmış durumda.
AA