Ablukayı kaldırmakta kararlılar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, yeni yönetime geçene kadar gelecek 70 gün içinde Katar’a yönelik Körfez ülkelerinin uyguladığı ablukanın kaldırılmasının dış politikadaki öncelikleri arasında olduğunu açıkladı.

GÖREVİ BIRAKSAK BİLE



O’Brien, 2020 Küresel Güvenlik Forumu kapsamında verdiği röportajda, Haziran 2017’den bu yana Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Katar’a uyguladığı abluka için “Biz ocak ayında görevi bırakıyor olsak bile, önümüzdeki 70 gün içinde Katar’a ablukanın kalkması önceliklerimiz arasında olacak” dedi. Katar’a yönelik Körfez ülkelerinin tavrını “aile kavgasına” benzeten O’Brien, “Tıpkı aile kavgaları gibi bu anlaşmazlığı da çözmek zor. Tüm kuzenleri, Şükran Günü yemeği masasında bir araya getirmeyi istiyoruz” dedi.