AB'li liderler de ‘Biz bize yetelim' dedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da aralarında bulunduğu 6 Avrupa lideri ve yöneticisi, koronavirüse karşı mücadele edebilmek için 4 Mayıs’ta “büyük online bağış konferansı” çağrısı yayınladı. Türkiye’nin düzenlediği ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına benzer şekilde yapılan çağrıya İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Norveç Başbakanı Erna Solberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel imza attı. Kampanya kapsamında yarın televizyon ve internetten canlı yayınlanacak konferansta 7 milyar euro toplanması hedefleniyor. Birçok ülkeden şirket yöneticileri, hayırseverler, sanatçılar ve vatandaşların kampanyaya destek olması bekleniyor.

BAĞIŞ YAYINI SAATLERCE SÜRECEK



Kampanyaya Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın yanında Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşlar destek verecek. Uzun sürecek bir televizyon programı sonunda online olarak toplanacak paranın tedavi ve aşı çalışmaları için kullanılması hedefleniyor. Toplanacak paralar, daha sonra “Koronavirüse Küresel Yanıt” adını taşıyan inisiyatif kapsamında değerlendirilecek. İnisiyatifin himayesi AB’nin yanı sıra İngiltere, Norveç ve Suudi Arabistan tarafından üstlenildi.



AŞILAR ‘KÜRESEL KAMU MALI’ OLACAK



“ACT- Access to COVID-19 Tools” adı verilen platform ile internet üzerinden sanal yolla toplanacak bağışlar, ‘küresel kamu malı’ sayılacak olan aşılar için harcanacak.