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  3. ABD'ye karşı Rusya'dan flaş hamle! 30 adet Pantsir-S konuşlandırdılar

ABD'ye karşı Rusya'dan flaş hamle! 30 adet Pantsir-S konuşlandırdılar

ABD'ye karşı Rusya'dan flaş hamle! 30 adet Pantsir-S konuşlandırdılar

Rusya, ABD'nin Suriye'de geniş çaplı bir askeri operasyona hazırlandığını duyurmasının ardından bölgeye 30 adet Pantsir-S uçaksavar füzesi yerleştirdi.

Aksam.com.tr

Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni büyük çaplı bir askeri operasyon yapma hazırlığında olduğunu açıkladı. Açıklanan bu askeri operasyona yaklaşık 500 ABD askerinin katılması planlanıyor.

Rusya, ABD'nin operasyon hazırlığı sonrası Suriye'ye 30 adet Pantsir-S uçaksavar füzesi ve silah sistemi yerleştirdi. Bu sayıdaki Pantsir-S hava savunma füzesi sistemi, yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alanda koruma sağlayabilir. Ancak uzmanlara göre bu kadar çok sayıda hava savunma sisteminin Suriye'ye yerleştirmesinin nedeninin, Rusya’nın bölgedeki hava sahasını tamamen kontrol altına alma niyetinden kaynaklandığı ifade ediliyor.


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