ABD'nin yeni oyunu mu? 'Blackwater'ın kurucusu Caracas'a çalışacak'

ABD merkezli, Ortadoğu’da imza attığı katliamlarla tanınan Blackwater özel güvenlik şirketinin kurucu Erik Prince’in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez’le güvenlik meselelerinin tartışıldığı gizli bir toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi. Bloomberg’e konuşan ‘konuya aşina kaynakların’ aktardığına göre görüşmede, Caracas ve şirket arasındaki bir anlaşma ve 6 tutuklu Citgo yöneticisinin serbest bırakılması konuları görüşüldü.

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Kaynaklar, Prince’in Rodriguez’e polis teşkilatını eğitmek ve yeni devlet başkanlığı seçimlerini destekleme amaçlı adayları ve yargıçları korumak üzere güvenlik gücü göndermeyi teklif ettiğini söyledi. ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ise, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu görüşmeye dair bilgisinin olmadığını açıkladı. Abrams, Prince’in Rodriguez’le gerçekleştirdiği toplantı ve sunduğu tekliflerin ABD yönetimi adına olmadığını ve ülkeye yönelik yaptırımların ihlali anlamına geldiğini belirtti.