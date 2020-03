ABD'nin Vuhan'ı mayısa kadar kapalı

Sekiz buçuk milyon nüfuslu ABD’nin New York şehrinin yarısının bu salgına er ya da geç yakalanacağı uyarısında bulunan belediye başkanı Bill de Blasio, bu oranın yüzde 80’ninin salgını az etkiyle atlatacağını ancak yüzde 20’sinin ciddi sağlık sorunuyla yüzleşerek çoğunun hayatını kaybedeceğini söyledi. De Blasio, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağı değerlendirmesinde bulundu. New York kentinde 450 kişi hayatını kaybederken, ABD basını, New York’un koronavirüsten en çok etkilenen kent olduğuna ilişkin haberleri, ‘Yeni Vuhan’ başlığı ile verdi.

TRUMP’A KIZGINLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “New York’un ventilatör ihtiyacı talebini hafife alan” sözlerini de eleştiren De Blasio, Trump’ı virüs salgınında ortaya çıkan devasa gerçekleri görmek istememekle suçladı. Şehirde vaka sayısı ise 44 bini geçti. Bin 583 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Solunum cihazlarının maliyeti ise 25 bin ila 50 bin dolar arasında. ABD Ordusu Mühendisler Birliği, 37 bin sivil ve askerden oluşan kadrosuyla, 50 eyalette 114 tane geçici hastane yapacak yer aradığını açıkladı.