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15 Ekim 2020 Perşembe 19:39 | Son Güncelleme:

ABD'nin üst düzey ziyareti esnasında Brezilya ordusundan Venezuela sınırında tatbikat

ABD'nin üst düzey ziyareti esnasında Brezilya ordusundan Venezuela sınırında tatbikat
AA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Brezilya'yı ziyareti esnasında Brezilya ordusunun Venezuela sınırında geniş çaplı bir savaş tatbikat düzenlediği bildirildi.

Brezilya'nın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkeyi ziyaret ettiği sırada Venezuela sınırında geniş çaplı savaş tatbikatı düzenlediği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Brezilya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay ülkenin Venezuela sınırındaki Amazonas eyaletinde 3 bin 600 askerin katılımıyla maliyeti 1 milyon doları aşan "Amazonas Operasyonu" isimli tatbikatın yapıldığı duyuruldu.

Brezilya basınındaki haberlerde, tatbikatın 8-22 Eylül'de gerçekleştirildiği ve Pompeo'nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine baskı oluşturmak amacıyla 18 Eylül'de Brezilya'ya yaptığı ziyaretle kesiştiği belirtildi.

Tatbikatın "kırmızı" ve "mavi" olarak iki ülke arasındaki savaşı canlandırdığı ve "kırmızı" ülkenin, "mavi" ülkeyi işgalcilerden kurtarmayı amaçladığı bildirildi.

TATBİKATTA 20 FÜZE FIRLATILDI

Ordunun çeşitli birimlerinin katıldığı ve 20 füzenin fırlatıldığı tatbikata 14 Eylül'de Brezilya Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva ve Genel Kurmay Başkanı Edson Leal Pujol'un katıldığı açıklandı.

Bölgede ABD'ye yakınlığıyla bilinen Brezilya, Maduro hükümetine karşı Venezuela'da darbe girişimlerinde bulunan ve kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'yu ilk tanıyan ve destekleyen ülkeler arasında bulunuyor.

Şubat 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu söylediği dönemde, Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao, ABD tarafından Venezuela'ya yapılacak bir askeri müdahaleye karşı olduklarını açıklamıştı.

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